Sorgun’a çifte müjde

Yozgat'ın Sorgun İlçesi AK Parti İlçe Başkanı Mesut Kılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti. Yozgat'ın konuşulduğu ziyarette Kılıç, parti teşkilatı ve çalışmaları hakkında Oktay'ı bilgilendirdi. Oktay da, kısa bir süre önce AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı görevine getirilen Kılıç'ı tebrik ederek, başarı diledi.

OKTAY'DAN İKİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açıklanan ve Yozgat'ı yakından ilgilendiren iki önemli müjdeyi kamuoyu ile paylaştı.

SORGUN'UN MİLLET BAHÇESİ'NDE İHALE TARİHİ AÇIKLANDI

Müjde niteliğindeki açıklamalardan bir tanesi, Sorgun'a yapılması planlanan 'Millet Bahçesi' oldu.

AK Parti İlçe Başkanı Kılıç, Sorgun "Her geçen gün gelişen, büyüyen Sorgun'umuzda yapılması planlanan "Millet Bahçesi"nin ihalesi ile ilgili tarihi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Mayıs ayı olarak açıkladı. İnşallah ihalesi yapılarak yaz dönemi içerisinde de mevsim normalleri çerçevesinde Millet Bahçesi ihalesine başlanılmış olacak" dedi.

BOZOK OSB'DE ALT YAPI İNŞAATI BAŞLIYOR

Kılıç, Yozgat-Sorgun arasında planlanan ve bölgeye ciddi katma değer sağlayacak olan Bozok Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili de müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Sorgun ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak Bozok OSB'de alt yapı inşaatının kısa sürede bitirileceği müjdesini de verdiği ifade eden Kılıç; "Sorgun'umuza ve Yozgat'ımıza hayırlı olsun. Memleketimize hizmeti ibadet sayıyor, o düsturla çalışıyoruz. İlgisinden ve desteğinden ötürü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.