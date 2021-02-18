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sürdürülebilir üretime odaklanıyor

İhracatının yüzde 80’ini ülkelerine yapan , 2022 yılında AB ülkelerinde hayata geçecek olan karbon vergisi öncesinde ihracatçı firmaların çevresel sürdürülebilirlik yetkinliklerini arttırmak için kolları sıvadı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 18.2.2021 11:26 ABONE OL
Türk moda endüstrisi sürdürülebilir üretime odaklanıyor

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi" çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerine yoğunlaştı. EHKİB, URGE Projesi kapsamında proje katılımcısı 12 firmaya yönelik olarak kurgulanan çevresel sürdürülebilirlik danışmanlık faaliyetine başladı. Çevresel sürdürülebilirlik danışmanlık sürecinin Şubat – Mayıs ayları arasında tamamlamayı planladıklarını dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, planlanan danışmanlık programı ile firmaların çevre mevzuatı kapsamında yasal gerekliliklerinin tespit edileceğini, çevresel risk ve fırsat analizlerinin yapılacağını ve sera gazı emisyonlarının envanterlerinin çıkarılacağını kaydetti.

İHRACATIN ÇOĞU AVRUPA'YA

"Sürdürülebilirlik konusunun tekstil ve hazır giyim sektörleri açısından önemi gün geçtikte artmakta" diyen Sertbaş, "Özellikle ihracatımızın yüzde 80'den fazlasını yaptığımız Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren markalar ve müşteriler konuya özel bir önem veriyorlar. 2022'den itibaren karbon vergisi hayata geçecek. Proje kapsamında kurgulanan bu danışmanlık faaliyeti ile firmalarımızın yeşil üretime odaklanmaları, doğaya daha az karbon salınımı yaparak üretim yapmalarını hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik öncelikli konumuz. Girdilerin sürdürülebilirlik modellerine uygun tedarik edilmesi, ürünlerin döngüsel modellere uygun olarak tasarlanabilmesi için çalışıyoruz. Dijitalleşmenin sunduğu olanaklarla firmalarımızın sürdürülebilirlik yetkinliklerini ve üretimlerini arttırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Türk Moda Endüstrisi'nin Avrupa pazarına yakınlık avantajı olduğunu hatırlatan Sertbaş, bu avantajı sürdürülebilir çevre dostu üretimle taçlandırmak istediklerini sözlerine ekledi.

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Türk moda endüstrisi sürdürülebilir üretime odaklanıyor
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