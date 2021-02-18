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’den 1.300 kişilik kar timi

Giriş Tarihi: 18.2.2021 ABONE OL
Turkcell’den 1.300 kişilik kar timi
TURKCELL, kar yağışıyla oluşabilecek olası kesintilerin önüne geçmek için tüm illerde önlem aldı. Bu amaçla özel ekipmanlara sahip 1.300 saha personeli görevlendirildi. Hava şartları nedeniyle oluşabilecek uzun süreli elektrik kesintileri için de 3.700 portatif ve sabit jeneratör hazır olarak bekletiliyor. 110 adet mobil baz istasyonu da acil durumlarda hizmet vermek üzere bulunuyor. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, her koşulda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
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Turkcell’den 1.300 kişilik kar timi
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