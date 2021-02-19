MentalUP, yarı yıl tatilinde 5.5 milyon kez oynandı

Türk Telekom, dijital eğitim platformlarıyla ailelerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin tercihi olmaya devam ediyor. Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi olan TT Ventures ile ortağı olduğu MentalUP, 3 haftalık yarıyıl tatilinde 5.5 milyon kez oynandı. 4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren Türkiye'nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP'ın kullanıcı sayısı 100'den fazla ülkede 6 milyonu aştı. Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, "Uzaktan eğitim sürecinde MentalUP'ın yurt içindeki ve dışındaki önemli eğitim kurumlarında kullanılmaya başlanması bizi sevindiriyor. Türk Telekom'un 2016'da PİLOT programıyla desteklediği ve daha sonra TT Ventures ile ortak olduğu MentalUP, fark yaratan çalışmalarına devam edecek" dedi. MentalUP, hiçbir reklam içeriği barındırmıyor. Pedagog onaylı bir uygulama olan MentalUP'daki oyunlar, akademisyenler ve uzman oyun tasarımcıları ile birlikte hazırlanıyor. Günlük 20 dakikalık egzersiz uygulaması sayesinde ekran bağımlılığı riski azaltılıyor. MentalUP, son 1 yılda 120 milyon kez oynandı.