ŞOK Marketler ve Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğinde hedef büyüttü

ŞOK Marketler, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğiyle Türk çiftçisinin daha çok ürününü doğrudan market rafına ulaştırmaya devam ediyor. ŞOK Marketler ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında meyve sebze üretimiyle 2019 yılında başlayan iş birliği, tarıma dayalı kuru gıda ürünlerinin eklenmesiyle toplam 120 milyon Türk lirasını aşan bir hacme ulaştı. İmzalanan bu ek protokolle, kooperatife üye çiftçilerden alınan ürün çeşit ve miktarları artırıldı.

"ÇİFTÇİLERİ VE YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, bu stratejik iş birliğiyle çiftçileri ve yerli üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"2019 yılında başlattığımız 'Tarladan Sofraya Doğru Tarım' projesiyle yerli üretimi, Bursa'dan Antalya'ya, Tokat'tan Adana'ya kadar birçok ilde yüzlerce çiftçiyi destekliyoruz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleriyle yaptığımız iş birliği sayesinde çiftçiler ürünlerini satma kaygısı taşımadan üretim yapıp emeklerinin karşılığını tam ve zamanında alıyor. Sağlıklı tohum seçiminden başlayarak hasada kadar tüm süreçleri denetleyerek müşterilerimizin kendilerine yakın ŞOK Marketler mağazalarında daima taze, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Çiftçilere destek olurken, müşterilerimize de en kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri kesintisiz bir şekilde sunmaya devam ediyor, alım güçlerine katkıda bulunuyoruz."

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleriyle yaptıkları başarılı iş birliğinin kapsamını genişlettiklerini aktaran Demirel, "Çiftçinin emeğinin karşılığını zamanında ödeyip ürününü satma garantisi sağlarken, tüketicilerimize de kalitesinden emin olduğumuz ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞOK Marketler'deki satış fiyatlarını örnek gösteren Demirel, "33 binden fazla çalışanımızla müşterilerimize hizmet ediyor, binlerce çiftçi ve üreticiye destek veriyoruz. Müşterilerimize en önemli vaadimiz, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmak. ŞOK Marketler'in enflasyonu her zaman Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) altında oldu. Şu anda da taze sebze ve meyve, yumurta, süt ve ayçiçek yağı gibi ürünleri piyasadaki en uygun fiyatlarla müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz."

"SÖZLEŞMELİ TARIM MODELİNİ, İŞ BİRLİKLERİYLE GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ise 17 bölge birliği, 1622 kooperatif, 17 şirket ve 850 bin ortağı ile ülkemizin en büyük çiftçi yapılanması olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin, Türkiye'nin tarımda ihtiyacını yerli üretimden karşılaması hedefiyle çalıştığını belirtti.

Tarımsal üretimde devamlılığın sağlanmasının önemine dikkat çeken Poyraz, şunları kaydetti:

"Çiftçilerin emeğinin karşılığını alması, ülkemizin işlenebilir durumdaki topraklarının değerlendirilmesi için projeler geliştiriyoruz. Sözleşmeli üretim modeli bu projeler içinde en önem verdiklerimizden. Sözleşmeli tarım modelini, iş birlikleriyle daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Alımı yapılan ürünlerin çeşitliliğini ve miktarlarını artırmaya devam edeceğiz. Ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında 2020 yılı için 2,5 milyar TL bedelle 1 milyon 600 bin ton ürün alımı hedefi belirlemiştik. Bu hedefe ulaştık. Ürünlerin 1 milyar TL'lik kısmının alımını da sözleşmeli üretim modeli kapsamında gerçekleştirdik. 2021 yılı için ise toplam 3,7 milyar TL bedelle ürün alımı hedeflerken bunun 1,5 milyar TL'lik kısmını sözleşmeli üretim modeliyle almayı planlamaktayız."