Son dakika: Dijital dilencilerle topyekûn savaş! Bakanlık harekete geçti

Son dakika haberi...Sosyal medya üzerinden kamu kurumları ve bakanları etiketleyip doğru olmayan bilgilerle insanların duygularını istismar eden, bunu meslek haline getiren organize dilenciler pes dedirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dijital dilencilere karşı harekete geçti. Örneklerden biri İstanbul'da yaşandı. "Çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayamıyorum, hiçbir yardım alamıyorum" sözleri ile yardım talebinde bulunan Ç.K isimli kadın organize dilenci çıktı. Üstelik bir de devletten yardım aldığı belirlendi.

Sosyal medya uygulamalarının yaygınlaşmasıyla dilencilik dijital ortama taşındı. Sosyal medya platformlarında sahte profillerle "Küçük bebeğim, çocuğum var. Mama ve bez ihtiyacımız var, faturamı ödeyemiyorum" gibi çok sayıda dilencilik mesajları gönderiliyor. Bununla da kalmıyor bazıları bakanları, milletvekillerini, ünlü isimleri etiketleyip yardım talebinde bulunuyor. Bunun bir örneği geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşandı. Ç.K isimli kadın sosyal medya üzerinden bakanlıkları da etiketleyerek "Lütfen Allah rızası için benim çocuğum okuyor, eşim yok ama çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Hiçbir yardım alamıyorum. Tespih satarak geçimimi sağlıyorum ancak kiramı verebiliyorum. Zor zahmet benim çocuğum okuyor. Bu konuda yardım istiyorum" paylaşımı yaptı. Bunun üzerine Bakanlık harekete geçti.



ORGANİZE DİLENCİ

İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası Ç.K'nın Eyüpsultan Meydanı'nda yıllardır kılık değiştirerek dilendiği ve erkek arkadaşı ile birlikte diğer dilenenleri organize ettiği öğrenildi. Ayrıca Ç.K.'nın, Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğü tarafından dilencilik yaptığı için kabahatler kanunu kapsamında almış olduğu birçok cezasının da olduğu belirlendi. Ç.K.'nın 2-3 yıl önce zabıta memuru tarafından dilenmesi engellenmeye çalışılırken erkek arkadaşına zabıtayı bıçaklattığı kaydedildi.



DEVLETTEN YARDIM ALIYOR

"Hiç bir yardım alamıyorum diyen" Ç.K.'nın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Bakanlığa bağlı Sosyal Hizmet Merkezi üzerinden Sosyal ve Ekonomik Destek ve diğer nakdi desteklerden faydalandığı da ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde bazı dolandırıcıların da vakıf ve derneklerin hasta çocuklar için başlattığı kampanyaları kullanarak para toplamaya çalıştıkları ortaya çıktı. Bakanlık yetkilileri bu örnekleri dikkate alarak şahsi hesaplara para yatırmamaları konusunda vatandaşları uyardı.