Son dakika haberi: Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalar atıldı! Birçok alanda iş birliği

"Bazı grupların yaptığı gibi masada ayrı, sahada ayrı tavırlar da göremezsiniz bizde." ifadelerini kullanan Oktay, teröre, çifte standartlara, oldubittilere karşı da net bir tavır içinde olduklarını vurguladı.

"KARABAĞ'IN İSTİKRARA KAVUŞMASINA DESTEK VERECEĞİZ"

Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına nasıl destek olduysak, bölgenin yeniden hayat bulmasına ve istikrara kavuşmasına da aynı samimi desteği vereceğiz. Ermenistan, Karabağ'da kadın, çocuk demeden sivilleri katlederken, uluslararası toplum sessizliğe bürünmüştü. Biz ise Karabağ davasına Cumhurbaşkanımız liderliğinde bugüne kadar masada verdiğimiz desteği sahaya da yansıttık ve hamdolsun artık Karabağ şanlı bir zaferi ifade ediyor. Allah kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daim etsin."