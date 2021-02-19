Trabzon’a DSİ’den dev yatırımlar

Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.

TRABZON'A 1 BARAJ 1 İÇME SUYU TESİSİ

Doğu Karadeniz'in en büyük ili konumunda olan Trabzon'a son 18 yılda 154 adet Tesis ile 3 milyar 94 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,' Trabzon'a son 18 yılda 1 baraj ve 1 içmesuyu tesisi inşa ettik '' dedi.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, ''Diğer taraftan inşaat çalışmaları devam eden içmesuyu tesisin 2022 yılı sonuna kadar tamamlayarak, toplamda 315.000 kişi için yılda 73 m³ içmesuyu temin edilecektir. Trabzon ilimizde taşkın riskini azaltıyoruz. Ayrıca; Trabzon ilinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 103 adet taşkın koruma tesisi ile 213 yerleşim yeri ve 9.730 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 28 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam etmektedir.Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' dedi.