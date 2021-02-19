WhatsApp sözleşmesi ile ilgili son dakika açıklaması! Geri adım atılacak mı?

WhatsApp sözleşmesi ile ilgili uzun bir aradan sonra son dakika gelişmesi yaşanıyor. Şirket, konuya ilişkin bir süredir sessiz sedası çalışmalarını sürdürürken yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, milyonları ayağa kaldıran WhatsApp sözleşmesinden geri adım atılmayacağı, ikna çalışmalarının süreceğinin sinyalleri verildi. İşte WhatsApp sözleşmesi ile ilgili son dakika haberinin detayları...
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA
WhatsApp, 'Güncellememiz Hakkında Daha Fazla Bilgi' başlığı ile yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız" ifadesi yer aldı.
GERİ ADIM ATMIYOR
WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız. WhatsApp'ın resmi blog sitesi üzerinden yayınlanan bu yazı WhatsApp'ın gelen tüm tepkilere rağmen geri adım atmayacağı yönünde yorumlandı.
15 MAYIS SON GÜN
Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gelen tepkiler sonrası 15 Ocak'ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a ötelediğini duyurmuştu.
NE OLMUŞTU?
WhatsApp, yeni bir güncelleme yayınlayarak, kullanıcılara yeni sözleşme dayatmasında bulunmuştu. Türkiye'nin de arasında bulunguğu birçok ülkenin vatandaşının kişisel verileri üçüncü şirketler ile paylaşılabilecek. Bu uygulama milyonların tepkisini çekmiş, uygulamanın benzeri Telegram, BİP ve Signal'e akın başlamıştı. WhatsApp yaşananlar sonrası geri adım atmasa da, müşteri kaybını durdurmak için sözleşmeyi erteleme kararı almıştı. Sözleşmenin AB ülkelerine teklif edilmemesi de çifte standartı gözler önüne sermiş, tepkilerin büyümesine yol açmıştı.