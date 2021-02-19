WhatsApp sözleşmesi ile ilgili son dakika açıklaması! Geri adım atılacak mı?

NE OLMUŞTU?

WhatsApp, yeni bir güncelleme yayınlayarak, kullanıcılara yeni sözleşme dayatmasında bulunmuştu. Türkiye'nin de arasında bulunguğu birçok ülkenin vatandaşının kişisel verileri üçüncü şirketler ile paylaşılabilecek. Bu uygulama milyonların tepkisini çekmiş, uygulamanın benzeri Telegram, BİP ve Signal'e akın başlamıştı. WhatsApp yaşananlar sonrası geri adım atmasa da, müşteri kaybını durdurmak için sözleşmeyi erteleme kararı almıştı. Sözleşmenin AB ülkelerine teklif edilmemesi de çifte standartı gözler önüne sermiş, tepkilerin büyümesine yol açmıştı.