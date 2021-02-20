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55 üründe korunma önlemi bitiyor

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Giriş Tarihi: 20.2.2021 ABONE OL
55 üründe korunma önlemi bitiyor
Bebek arabasından ipliğe, bisikletten askıya kadar 55 üründe korunma önlemi sona eriyor. Çin, Rusya, Tayvan, Vietnam, Sri Lanka, Güney Kore, Tayland ve Hindistan menşeli bazı ürünlerde bu yılın ikinci yarısından itibaren korunma önlemleri bitiyor. Bu ürünlerin yerli üreticileri zarara uğratması durumunda nihai gözden geçirme soruşturmasına göre korunma önlemlerinin süresi uzatılabilecek.

8 ÜLKEYE YÖNELİK
Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ dün yürürlüğe girdi. Bakanlık bazı ürünlerde 8 ülkeye yönelik dampinge karşı önlemlerin bitiş tarihlerini belirledi. Tebliğde, ithalatta korunma önlemi süresi 2021'de bitecek 55 ürünün listesi de yayımlandı. Bu tarihe kadar yeni bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması durumunda bu ürünlere yönelik korunma önlemleri yürürlükten kalkacak.
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55 üründe korunma önlemi bitiyor
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