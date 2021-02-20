SON DAKİKA | Altın fiyatları dibi gördü! 20 Şubat Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Son ayların en düşük seviyesine ulaşan altının gram fiyatı geçtiğimiz sene 500 TL'nin üzerinden işlem görmüş ve kazandırmıştı. Serbest piyasalardan gelen anlık rakamlara göre ise durum tersine döndü. "Bugün altın fiyatları ne kadar?" soruları bu noktada araştırma konusu haline geliyor. İşte 20 Şubat Cumartesi altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yüzyıllardır gerek yatırım gerekse hediyeleşme amacıyla kullanılan altının gram fiyatı bu sabah saatlerinde 399 TL'den alış görürken bu düşüş hareketi nedeniyle sarı metal ülke genelinde gündemdeki yerini alıyor. Bir dönem yatırımcılarına kar elde ettiren yatırım aracı şimdilerde grafiğinde yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor.