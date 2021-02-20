Ciro kaybı desteği başvuru süreci e-devlet üzerinden başladı! Kafe ve restoranlara destek başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Ciro kaybı desteği başvuru süreci geçtiğimiz gün Bakan Pekcan'ın son dakika açıklamasının ardından başladı. e-Devlet üzerinden sağlanacak olan desteğe kafe ve restoran gibi yeme-içme mekanlarını işleten aynı zamanda salgın sürecinde çok ciddi maddi kayıplar veren vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. "Ciro kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorusu bugün de binlerce vatandaş tarafından yanıt arıyor. e-Devlet aracılığı ile alınan ciro kaybı desteği başvuru süreci 31 Mart tarihinde ise sona erecek.

CİRO KAYBI DESTEĞİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada müjdeyi duyurdu. Kafe ve restoran destek ödemeleri için başvuru işlemleri geçtiğimiz gün başladı. Bu işletmelere yönelik "ciro kaybı desteği"ne ilişkin başvuruların Mart ayının sonuna kadar devam edeceği bildirilirken ödenekten faydalanabilecek vatandaşlar için şartlar da açıklandı.