DenizBank’tan mikro krediye yarım milyar dolar

Denizbank, tarım, kadın girişimciler ve yenilenebilir enerji alanlarında çevre dostu ve sürdürülebilir projelerde kullanılmak üzere 435 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi aldı.Yedi yıla varan vade ve yatırımcı çeşitliliği açısından önem taşıyan kredi, uluslarararası yatırım ve kalkınma kuruluşları, kurumsal yatırımcılar ve ticari bankalar tarafından verildi. Mikro kredi şeklinde verilecek olan kredinin faizi ise Libor+3.28 olarak belirlendi.Credit Suisse ve Emirates NBD Capital koordinatörlüğünde, yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı şeklinde gerçekleşen işleme 13 yatırımcı katıldı.Kredinin en büyük dilimlerini, 150 milyon dolar ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve 100 milyon dolar ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) sağladı.DenizBank, elde edilen kaynak ile sürdürülebilirlik politikası kapsamında; çevresel ve sosyal kalkınmaya dönük yatırımlara destek sağlamayı sürdürecek. Kaynak, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde, finansmana erişimi kısıtlı olan kadın girişimcilerin desteklenmesinde ve DenizBank'ın stratejik önem atfettiği tarım sektöründe kullandırılacak.Tarım kredilerinde kamu dışında yüzde 45'lik bir pazar payına sahip olduklarını belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Benim üst limit belirlemediğim tek kredi türü tarım. Orada limit gökyüzü. Banka olarak 2019 sonundan bu yana aldığımız toptan fonlama miktarı 3.5 milyar doları geçti. Şimdi de 435 milyon dolarlık seküritizasyon işlemi ile ekonomimize katkımızı güçlü şekilde sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.EBRD Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink Türkiye'ye bu yıl 1.5 milyar euroluk kaynak ayırmayı planladıklarını belirtti. IFC Avrupa ve Orta Asya Finansal Kuruluşlar Grubu Başkanı Vittorio di Bello, ise "Sağladığımız finansmanla bu zorlu dönemde, tarımla uğraşan küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyerek işlerinin sürekliliğini sağlıyoruz. Ayrıca ülke ekonominin büyümesine katkı sunuyoruz" dedi.