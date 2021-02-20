e-Devlet ile Ciro kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte Ciro kaybı desteği başvuru ekranı

Ciro kaybı desteği başvuru süreci geçtiğimiz gün Bakan Pekcan'ın son dakika açıklamasının ardından başladı. e-Devlet üzerinden sağlanacak olan desteğe kafe ve restoran gibi yeme-içme mekanlarını işleten aynı zamanda salgın sürecinde çok ciddi maddi kayıplar veren vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. "Ciro kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorusu bugün de binlerce vatandaş tarafından yanıt arıyor. e-Devlet aracılığı ile alınan ciro kaybı desteği başvuru süreci 31 Mart tarihinde ise sona erecek.
CİRO KAYBI DESTEĞİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada müjdeyi duyurdu. Kafe ve restoran destek ödemeleri için başvuru işlemleri geçtiğimiz gün başladı. Bu işletmelere yönelik "ciro kaybı desteği"ne ilişkin başvuruların Mart ayının sonuna kadar devam edeceği bildirilirken ödenekten faydalanabilecek vatandaşlar için şartlar da açıklandı.
BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ!
Bakan Pekcan "Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceklerdir" dedi.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Destek esasları belirlenmişti
"Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" 6 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
17 Şubat'ta yayımlanan "Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ" ile de söz konusu desteğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmişti.
Tebliğde destek programından yararlanma koşulları, hangi kesime verileceği ve nasıl bir süreç izlenerek kişilerin destekleneceği, başvuruların yapılma şekli ve itiraz hususları açıklığa kavuşturuldu.
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ve tebliğ uyarınca, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmelere esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanmak üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere cirosunun azalan tutarının yüzde 3'ü oranında ciro kaybı desteği ödemesi yapılacak.
Daha önce yürürlüğe giren gelir kaybı desteği ile ciro kaybı desteğini birlikte hak eden işletmelere ödemeler, gelir kaybı desteği mahsup edilerek yapılacak. Ciro kaybı desteğinin gelir kaybı desteğinden fazla olması halinde, fazlaya ilişkin tutar hak sahibine ödenecek.