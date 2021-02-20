Havalimanlarında kira bedellerine yüzde 50 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında kira bedellerinin 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanmasını kararlaştırdı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, DHMİ'nin koronavirüs salgınının havacılık sektöründe yarattığı olumsuz finansal etkilerin en aza indirilmesi ve kamu hizmetinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi için havalimanı terminal işleticisi şirketlerle yapılan sözleşmelere ilişkin olarak gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.Buna göre DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında hizmet veren havayolu, yer hizmet kuruluşları ile ticari hacim işleten kişi ve kuruluşlara tahsisli alanlara ait Nisan, Mayıs, Haziran 2020 dönemine ait 3 aylık ve 1 Temmuz 2020-31 Aralık 2020 dönemi için altı aylık düzenlenerek vadesi ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarlar iptal edilecek. 2021-2022 dönemine ait kira bedelleri de 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacak.