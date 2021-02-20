İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma uzatıldı

Hem işçi hem işvereni korumaya alan kısa çalışma ödeneğinin ardından işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneği dün itibarıyla 31 Mart'a kadar son kez uzatıldı. Yine 17 Mart'ta sona erecek olan işten çıkarma (fesih kısıtı) yasağı da mayıs ortasına kadar uzatılıyor. İşten çıkarma yasağı ile paralel giden ücretsiz izin uygulaması kapsamında şubat ayı verilerine göre 880 binin üzerinde kişiye, ücretsiz izin kapsamında aylık bin 420 lira ödeme yapılıyor. Salgın önlemleri kapsamında getirilen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Haziran 2021'e uzatma yetkisi bulunuyor. Sosyal Destek Programı kapsamında, üç faz halinde 6.4 milyar lira, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasından 2 milyar 69 milyon lira, kısa çalışma ödeneğinden 27.6 milyar lira, nakdi ücret desteği olarak 8.2 milyar lira, işsizlik ödeneğinden 5 milyar 81 milyon lira, normalleşme desteğinde 3.2 milyar olmak üzere sağlanan destek ve yardımlar 53 milyar liraya ulaştı.Kovid-19'un ekonomi ve istihdama olan olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla geçen yıldan bu yana işletmelere sağlanan kısa çalışma ödeneği desteğinin süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı. Geçen yıl günlük 39.24 lira olan kısa çalışma ödeneği desteği, 2021'de 47.70 liraya çıkarılmıştı. Destek kapsamında bugüne kadar 2 milyon 471 bin çalışan için 8 milyar 265 milyon 914 bin liralık ödeme yapıldı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından çalışma yaşamında normalleşme sürecine geçiş takvimi de netleşmeye başladı. Kısa çalışma uygulamasında kolaylaştırılmış dönemin nisanda bitmesi öngörülüyor. Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, nakdi ücret desteğinin süresinin de 17 Mart'a uzatıldığını açıklamıştı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızı korumak için Mart 2020'den beri 11 aydır uyguladığımız kısa çalışma ödeneği ile yaklaşık 28 milyar TL kaynak ayırdık" dedi. Daha önce yapılan sosyal düzenleme ile Cumhurbaşkanına kısa çalışma ödeneği destek süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisi verilmişti.Kısa çalışma ve ücretsiz izinden normal çalışmaya dönen işletmeler normalleşme desteği alacak. Fesih yasağı işverenin kanunda sayılan durumlar dışında işçilerin iş sözleşmelerini feshetmesini engellemek amacıyla yürürlüğe konulmuştu.