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Online İşlemler 47 milyona çıktı

Giriş Tarihi: 20.2.2021 ABONE OL
Online İşlemler 47 milyona çıktı
Türk Telekom'un mobil ve web uygulaması Online İşlemler uygulamasının indirilme sayısı 2020'de yüzde 32 artışla 47 milyona yükseldi. Platforma bir yılda giriş yapan "tekil kullanıcı" sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 18 artarak 25 milyon olurken, işlem sayısında da önceki yıla oranla büyük artış kaydedildi. 2020'de Online İşlemler aracılığıyla yapılan tahsilatlar yüzde 71 yükseldi.
TL yükleme işlemlerinde ise yüzde 75 artış oldu. Online İşlemler'de fatura bilgilerini öğrenme, fatura ödeme, TL yükleme ve TL gönderme işlemleri yapılabiliyor. Mobil, internet, ev telefonu ve Tivibu servisleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkânı da sunuluyor.
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Online İşlemler 47 milyona çıktı
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