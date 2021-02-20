Rafta 5 kasada 15

Kurda yaşanan düşüşü etiket fiyatlarına yansıtmayan marketler şimdi de raf oyununa başladı. Rafta yazdığı fiyatlarla tüketiciye 'gelgel' yapan marketler, bunu kasaya yansıtmıyor. Öyle ki rafta 9 lira olarak belirtilen bir ürün kasada 13 lirayı bulabiliyor. Yine rafta 7.5 TL olarak belirtilen bir ürün fişe 8.25 TL olarak yansıyabiliyor. Aradaki farkı kasada ya da sonrasında evinde fark eden vatandaşlar, sorunu çözmek için market çalışanına durumu ilettiğinde ise "İndirim bir saat önce sona erdi", "Etiket hatalı, isterseniz almayın", "Fiyatı böyle yapabileceğimiz bir şey yok" şeklinde cevaplarla karşılaşıyor.Kanunen tüketici lehine olan fiyatın uygulanması gerekirken bunun yapılmamasına tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medya ve sitelere şikâyet yağdırıyor. Vatandaşlar, "X marka helva aldım. Reyon fiyatı 7.95, ancak kasada 9.45 TL olarak geçildi. İtiraz ettim bir de çalışandan tepki aldım. Hem suçlular hem de güçlü", "Raftaki fiyatla kasadaki fiyat farklı, bunu söylediğimde 45 kuruş farktan bişey olmaz şeklinde bir de lakayt cevap aldım", "Reyonda 14 TL olan peynire fişte 20 TL kesmişler. 0.90 kuruş sandığım kahveyi 1.5 TL'den geçmişler. Teker teker ürünleri kasada sorgulayacak mıyım?" şeklinde tepkilerini dile getirirken, denetimlerin daha da sıklaşması gerektiğini vurguluyor.Pazarlama stratejisi kapsamında hemen her gün etiket değiştirildiğini belirten bir market çalışanı, "Bu bazen saatlik dahi olabiliyor. Örneğin bir ürüne 3 saat indirim geliyor ve biz onun etiketini değiştiriyoruz. İndirim bittiğinde de etiketin değiştirilmesi unutulabiliyor" dedi. Kasadaki fiyatı uygulamak zorunda olduklarını anlatan bir kasiyer de, "Vatandaşla bu durum yüzünden çok gerginlik yaşıyoruz. Ama bize de gelen talimat bu yönde" ifadelerini kullandı.Raf ile kasa fiyat farkının yasaya aykırı olduğunu ve tüketiciyi yanılttığını belirten Şükran Eroğlu, "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un yasa hükmüne göre eğer raf ile kasa arasında fark varsa fiyatta tüketici lehine olanın uygulanması zorunludur" dedi. Raflara etiketlerin tüketiciyi bilgilendirmek amacıyla konulduğunu anlatan Eroğlu, fiyat farkının da tüketiciyi yanıltma kapsamına girdiğini kaydetti. Vatandaşların bu tür durumlarla karşı karşıya kalmaları halinde mutlaka haklarını savunmaları gerektiğine dikkat çeken Eroğlu, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımız hakları konusunda yeterli bilgiye sahip değiller. Genellikle bu tür durumları sonradan fişten fark ediyorlar. Mutlaka fişlerine bakmalı, raf ile fiş arasında fark var mı kontrol etmeliler. Eğer varsa buna itiraz etsinler. Kasiyer kabul etmezse market yetkilisini çağırsınlar. Orada da çözemezlerse mutlaka raf ile fişin fotoğrafını çekip Ticaret Bakanlığı Tüketiciyi Koruma Müdürlüğü'ne şikâyette bulunsunlar."Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkan Yardımcısı Şükran Eroğlu, son dönemde raf ve kasadaki fiyat farkı şikâyetlerinin arttığını söyledi. Benzer bir durumu geçtiğimiz haftalarda bir markette kendisinin de yaşadığını anlatan Eroğlu, "Önümde bir bayan alışveriş yaptı. Etiketle kasa arasında fiyat farkı vardı. Kasiyer kasadaki fiyatın uygulanacağını söyledi. Ben devreye girdim ve raf fiyatının uygulanmasının zorunlu olduğunu anlattım. Sonrasında raftaki fiyat uygulandı" dedi.Afaki fiyatlar nedeniyle vatandaş şikâyetlerini dikkate alan Ticaret Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı. Ancak fiyatlarda gözle görülür bir indirim olmadı. Kur düşüşünü de raflarına yansıtmayan marketlere öfke kusan vatandaşlar, "Dolar düşüyor, market fiyatları neden yükseliyor?" şeklinde tepki gösteriyor.