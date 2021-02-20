SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik seviyenin altında! 20 Şubat 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Güncel ve canlı altın fiyatları son dakika hareketlilikleri, serbest piyasaların kapalığı olduğu hafta sonu da yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı, yaşadığı büyük düşüşe bağlı olarak 400 TL'nin altını gördü ve şu anda 398-399 TL bandında ilerliyor. Koronavirüs sebebiyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Gram ve çeyrek altın fiyatı son iki haftadır büyük bir düşüş içerisinde bulunuyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayını nasıl kapatacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin bir numaralı gündem maddesi durumunda.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 20 ŞUBAT 2021

20 Şubat 2021 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.674,00

Satış: 2.728,00

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