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: kritik seviyenin altında! 20 Şubat , çeyrek ve fiyatları bugün ne kadar oldu?

Canlı , hafta boyunca yatırımcıların bir numaralı gündem maddesi oldu. Serbest piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da anlık altın fiyatları hareketlilikleri yakından izleniyor. Hafta içi düşüşte olan fiyatı bugün de aynı seyirde ilerliyor ve 399 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları yukarı yönlü küçük bir kıpırdama içerisinde. Çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı ise cumartesi günü de merak konusu oldu. 20 Şubat 2021 güncel ve altın fiyatları sayfasında!

Giriş Tarihi: 20.2.2021 18:55 Son Güncelleme: 20.2.2021 18:55 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik seviyenin altında! 20 Şubat 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Güncel ve canlı altın fiyatları hareketlilikleri, serbest piyasaların kapalığı olduğu hafta sonu da yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı, yaşadığı büyük düşüşe bağlı olarak 400 TL'nin altını gördü ve şu anda 398-399 TL bandında ilerliyor. Koronavirüs sebebiyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Gram ve fiyatı son iki haftadır büyük bir düşüş içerisinde bulunuyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayını nasıl kapatacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin bir numaralı gündem maddesi durumunda.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 20 ŞUBAT 2021

20 Şubat 2021 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.674,00
  • Satış: 2.728,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.657,00
  • Satış: 2.697,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 399,92
  • Satış: 400,02

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.304,00
  • Satış: 1.352,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 652,00
  • Satış: 676,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.563,35
  • Satış: 2.615,58

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 362,04
  • Satış: 390,04

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik seviyenin altında! 20 Şubat 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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