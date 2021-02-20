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| son ayların en düşük seviyesinde! 20 Şubat Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Serbest piyasalardan gelen her gün milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene 500 TL’nin üzerine çıkarak rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre ise 399 TL’ye kadar geriledi. Son ayların en düşük seviyesine inen sarı metalin fiyatındaki bu düşüşle beraber yatırımcılar “20 Şubat Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?” sorularına ait yanıtı arıyor. Altın fiyatlarından gelen son dakika gelişmeleri bu noktada araştırılmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 20.2.2021 14:34 Son Güncelleme: 20.2.2021 14:35 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları son ayların en düşük seviyesinde! 20 Şubat Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Son ayların en düşük seviyesine ulaşan altının gram fiyatı geçtiğimiz sene 500 TL'nin üzerinden işlem görmüş ve kazandırmıştı. Serbest piyasalardan gelen anlık rakamlara göre ise durum tersine döndü. "Bugün altın fiyatları ne kadar?" soruları bu noktada araştırma konusu haline geliyor. İşte 20 Şubat Cumartesi altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yüzyıllardır gerek yatırım gerekse hediyeleşme amacıyla kullanılan altının gram fiyatı bu sabah saatlerinde 399 TL'den alış görürken bu düşüş hareketi nedeniyle sarı metal ülke genelinde gündemdeki yerini alıyor. Bir dönem yatırımcılarına kar elde ettiren yatırım aracı şimdilerde grafiğinde yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor.

ATA ALTIN

  • Alış: 2.680,00
  • Satış: 2.733,00

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CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.657,00
  • Satış: 2.697,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 399,87
  • Satış: 399,96

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.307,00
  • Satış: 1.355,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 653,00
  • Satış: 677,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.563,35
  • Satış: 2.615,58

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 362,78
  • Satış: 390,81

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA | Altın fiyatları son ayların en düşük seviyesinde! 20 Şubat Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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