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Haberler Ekonomi Haberleri Şubat ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar? İşte, 2021 ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları

Şubat ayı , , kredi faiz oranı ne kadar? İşte, 2021 ihtiyaç, konut, taşıt

, dönemlik olarak bankalar tarafından belirleniyor ve konut, ihtiyaç, taşıt kredisi çekmek isteyenler bu oranları yakından  takip ediyor. Özellikle, kamu bankası olan , ve kredi faiz oranları vatandaşların ilgi odağı oluyor. Bankaların açıkladıklarına göre, Şubat ayının ikinci yarısında, kredi faiz oranları ne kadar? İşte, bankaların merak edilen ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 20.2.2021 10:47 ABONE OL
Şubat ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar? İşte, 2021 ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları

, her banka tarafından ayrı olarak belirleniyor ve belirli dönemlerde müşterileri ile paylaşılıyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çekecek olanlar, kredi faiz oranları ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle koronavirüs salgın sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar bankalar tarafından sunulan kredi paketlerine olan talebi arttırdı ve bankalarda yer yer duruma göre yeni oranlar belirledi ve düzenlemeye gitti. İşte güncel kredi faiz oranları...

Şubat ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar? İşte, 2021 ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.47

Şubat ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar? İşte, 2021 ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.6

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42

Şubat ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar? İşte, 2021 ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.46

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Şubat ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar? İşte, 2021 ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları
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