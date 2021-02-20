Şubat ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar? İşte, 2021 ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları, her banka tarafından ayrı olarak belirleniyor ve belirli dönemlerde müşterileri ile paylaşılıyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çekecek olanlar, kredi faiz oranları ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle koronavirüs salgın sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar bankalar tarafından sunulan kredi paketlerine olan talebi arttırdı ve bankalarda yer yer duruma göre yeni oranlar belirledi ve düzenlemeye gitti. İşte güncel kredi faiz oranları...
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.64
Taşıt kredisi: 1.64
Konut kredisi: 1.47
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.6
Taşıt kredisi: 1.58
Konut kredisi: 1.42