TKDK’den birliklere yüzde 70 hibe fırsatı

TKDK Muş İl Koordinatörlüğünde düzenlenen IPARD II 10. Başvuru Çağrısı Tanıtım Toplantısında konuşan İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, 125 milyon Avro bütçeli çağrıda üretici birliklerinin önemli bir hibe avantajı bulunduğunu kaydetti.

Çağrı kapsamında iki ana başlık altında yer alan 9 farklı sektörün destekleneceğini hatırlatan Koordinatör Turan, "IPARD II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında tanıtımlarımız sürüyor. 15 Şubat'ta proje başvuru ve kabul işlemleri başlayan çağrımızda büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık alanlarında et ve süt besiciliği yatırımlarını destekleyeceğiz. 120 süt inekçiliği, 250 baş sığır, 500 küçükbaş kapasiteli hayvancılık projelerini bu çağrı döneminde bekliyoruz. Ayrıca ilimizde potansiyeli yüksek olan kaz üretimi ve hindi üretimine yönelik çiftlik projelerini de bu dönemde alacağız " diye konuştu

Süt Toplama Yatırımlarına Hibe ve KDV Muafiyeti desteği verileceğinin aktaran Turan şunları kaydetti:

"Kurumumuzun tüm çağrılarda olduğu gibi bu çağrıda da üreticiye desteğini sürüyor. Gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra üretici birliklerine sağlanan ek hibe fırsatlarının mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Bu sadece o birlik için değil Muş için önemli bir kazanım olacaktır. İlimiz tarım ve hayvancılık şehridir diyoruz, o zaman bunu daha ileriye taşımak bizlerin elinde. İlimizde muazzam bir süt üretimi var ve üretilen bu sütün toplanması veya işlenmesi ile ilgili yatırımlarda üretici birliklerine geri ödemesiz finansal destek sunacağız. Yine kesimhane, meyve ve sebze işleme, su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarınıza ilişkin uygun projelerinize hibe destekleri sunacağız. Yayınlanan yeni inşaat poz fiyatları, Avro kuru ve KDV muafiyeti gibi daha birçok fırsat, hibe desteğine ek olarak sizlere sunuluyor. Kapasite sınırı olmaksızın kuracağınız süt toplama merkezi yatırımlarınız hem sizi hem üreticiyi memnun edecektir. Bingöl ilinde kurulması planlanan özel firma ile görüşmelerimiz sürüyor ve bu firma Muş için büyük bir fırsattır. Buradan sizlerin vasıtasıyla çiftçilerimize de sesleniyorum. Gelip bizden bilgi alsınlar ve bu çağrı fırsatlarından yararlanmak adına onlar da proje sunsunlar. Çünkü gerçek kişilere de sizlere olduğu gibi önemli hibe avantajları sunacağız"

Toplantıya merkez ve ilçe ziraat odaları, üretici birlikleri ve danışman firma yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.