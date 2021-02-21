Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere bankaların kredi faiz oranları dönem dönem değişkenlik gösteriyor. Bankalar tarafından yapılan bu düzenlemelerin ardından güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından araştırıyor. İşte 21 Şubat Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere bankaların güncel kredi faiz oranları
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.64
Taşıt kredisi: 1.64
Konut kredisi: 1.47
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.6
Taşıt kredisi: 1.58
Konut kredisi: 1.42
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40