Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel : Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kredi faiz oranları, dönemlik olarak bankalar tarafından belirleniyor ve konut, ihtiyaç, taşıt kredisi bu bağlamda değişkenlik gösteriyor. Bankaların kredi faiz oranları ne kadar sorusu bu noktada en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere bankaların güncel kredi faiz oranları

Giriş Tarihi: 21.2.2021 11:16 ABONE OL
Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere bankaların kredi faiz oranları dönem dönem değişkenlik gösteriyor. Bankalar tarafından yapılan bu düzenlemelerin ardından güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından araştırıyor. İşte 21 Şubat Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere bankaların güncel kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.47

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.6

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.46

ARKADAŞINA GÖNDER
Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA