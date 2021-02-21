Çamlıca’da son rötuşlar yapılıyor

ÇAMLICA Kulesi'ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kulede son rötuşların yapıldığını belirtti. Karaismailoğlu, "Avrupa'nın en yüksek kulesini inşa ettik. Türk mühendislerinin, Türk gençlerinin eseri olarak tüm dünyaya hizmet edecek" ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Eylül ayı itibarıyla 100 radyo artık aynı anda yayın yapabiliyor. 100 radyonun aynı anda yayın yaptığı tek kule olarak dünyada bir ilk oldu. Çok gurur duyacağımız projelerden birisini hayata geçirdik."