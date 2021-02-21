Esnafa şubat ayı destek ödemeleri başladı

Pandemi nedeniyle sıkıntılı süreçten geçen esnaf ve sanatkârlarla gerçek kişi tacirlere yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dünden itibaren başlandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ödemelerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Gelir kaybı desteği 3 ay süreyle 1.000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak veriliyor. Salgından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin ilk taksiti 20 Ocak'ta, kira desteği ise 27 Ocak'ta ödenmeye başlanmıştı. Öte yandan gelen talepler üzerine desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan ancak müracaatta bulunmayanlara yönelik e-Devlet üzerinden son başvuru tarihi 31 Mart 2021'e uzatılmıştı.