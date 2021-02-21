Fitch Türkiye’nin not görünümünü yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü negatiften durağana çevirdi. Türkiye'nin tutarlı bir politikaya dönüşünün 2020'de düşen uluslararası rezervlerden, yüksek cari açık ve kötüleşen yatırımcı güveninden kaynaklanan kısa vadeli dış finansman risklerini hafifletmeye yardımcı olduğuna işaret edilen Fitch açıklamasında, "Para politikası önemli ölçüde sıkılaştırıldı, uluslararası rezervler istikrar kazandı ve Türk Lirası kasım ayı başından bu yana dolar karşısında yüzde 18 değer kazandı" değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasında sadeleşmeye gittiği anımsatılarak, yatırımcı duyarlılığının Türk Lirası'nın önemli ölçüde değer kazanmasına, risk priminin düşmesine ve bazı net sermaye girişlerine yol açtığı aktarıldı.Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, ekonominin geçen yılın üçüncü çeyreğindeki güçlü toparlanmanın ardından pozitif büyüme ivmesini sürdürdüğü ve 2020'de yüzde 1.4 büyüdüğünün tahmin edildiği bildirildi. 2021'de yüzde 5.7 büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, büyüme hızının 2022'de de yüzde 4.7 olmasının öngörüldüğü kaydedildi.KÜRESEL piyasalar bu hafta karışık bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar şubatın son haftasına uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in kredi notu görünümündeki olumlu değişimin morali ile başlayacak. Gelecek hafta yurt içinde, pazartesi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, perşembe ekonomik güven endeksi ve cuma dış ticaret dengesi verileri takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 puanın direnç, 1.525 seviyesinin destek olarak öne çıktığını belirterek, dolar/TL'de ise 6.95-7.05 bandının izleneceğini söyledi.