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Milli piyade tüfeği MPT-76MH Mehmetçik için daha hafif hale getirdi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Milli piyade tüfeği MPT-76MH'yi Mehmetçik için daha hafif hale getirdi.

AA
Giriş Tarihi: 21.2.2021 15:00 ABONE OL
Milli piyade tüfeği MPT-76MH Mehmetçik için daha hafif hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca (MKE) üretilen MPT-76MH silahının Mehmetçik için daha hafif hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız bağlısı MKE tarafından yüzde 100 yerli olarak üretilen ve daha hafif hale getirilen MPT-76MH ile Mehmetçiklerimiz terörle mücadelede daha güçlü." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda MPT-76MH'nin üretim ve deneme atışları ile Mehmetçik'in silahı kullandığı anlara ilişkin videoya da yer verildi.

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Milli piyade tüfeği MPT-76MH Mehmetçik için daha hafif hale getirdi
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