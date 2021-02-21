SON DAKİKA: Altın fiyatları güne hareketli başladı! 21 Şubat 2021 Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Bugüne güne hareketli başlayan sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken çeyrek altın fiyatı 652 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise 399 liradan işlem görüyor. Bilindiği üzere koronavirüs salgını boyunca hem küçük hem büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları kimi zaman düşüş kimi zaman ise yükseliş eğilimi göstermiştir. 21 Şubat 2021 Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 21 ŞUBAT 2021 PAZAR

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;