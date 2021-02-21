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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları güne hareketli başladı! 21 Şubat 2021 Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

: güne hareketli başladı! 21 Şubat 2021 Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Serbest piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, koronavirüs salgını süresince en iyi yatırım araçlarından bir tanesi sarı metal olmuş ve bu bakımdan canlı rakamlar en çok araştırılan konular arasında yerini almıştı. Bugün sabah saatleri itibarıyla hareketli bir grafik çizen altın fiyatlarında son durum merak edilirken 22 ayar bilezik fiyatı 362 liradan işlem görürken tam altın ise 2 bin 563 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 21.2.2021 07:03 Son Güncelleme: 21.2.2021 07:03 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları güne hareketli başladı! 21 Şubat 2021 Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Bugüne güne hareketli başlayan sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken çeyrek altın fiyatı 652 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise 399 liradan işlem görüyor. Bilindiği üzere koronavirüs salgını boyunca hem küçük hem büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları kimi zaman düşüş kimi zaman ise yükseliş eğilimi göstermiştir. 21 Şubat 2021 Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 21 ŞUBAT 2021 PAZAR

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 362,04

SATIŞ: 390,04

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.674,00

SATIŞ: 2.728,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.657,00

SATIŞ: 2.697,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.563,35

SATIŞ: 2.615,58

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.304,00

SATIŞ: 1.352,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 652,00

SATIŞ: 676,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 399,92

SATIŞ: 400,02

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SON DAKİKA: Altın fiyatları güne hareketli başladı! 21 Şubat 2021 Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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