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: bugün düşüşte! 21 Şubat bugün , çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu?

hafta boyunca yatırımcıların bir numaralı gündem maddesiydi. Serbest piyasalar bugün kapalı olmasına karşın hareketlilikleri takip ediliyor. Hafta içi düşüşte olan fiyatı bugün de aynı seyirde ilerliyor ve 399 TL'den işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları yukarı yönlü bir ivme içerisinde bulunuyor. Çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. 21 Şubat 2021 güncel ve canlı altın fiyatları A Para altın fiyatları sayfasında yer alıyor!

Giriş Tarihi: 21.2.2021 19:12 Son Güncelleme: 21.2.2021 19:13 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 21 Şubat bugün 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Güncel ve canlı altın fiyatları gelişmeleri, serbest piyasaların kapalığı olduğu bugün de takip ediliyor. Gram altın fiyatı, yaşadığı büyük düşüşün ardından 398-399 TL bandında değer görüyor. Koronavirüs sebebiyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarını görmüştü. Gram ve fiyatı ise son iki haftadır aşağı yönlü büyük bir düşüş içerisinde bulunuyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayını nasıl kapatacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin bir numaralı gündem maddesi durumunda.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 20 ŞUBAT 2021

21 Şubat 2021 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.674,00
  • Satış: 2.728,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.657,00
  • Satış: 2.697,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 399,92
  • Satış: 400,02

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.304,00
  • Satış: 1.352,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 652,00
  • Satış: 676,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.563,35
  • Satış: 2.615,58

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 362,04
  • Satış: 390,04

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 21 Şubat bugün 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
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