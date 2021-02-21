SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 21 Şubat bugün 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Güncel ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri, serbest piyasaların kapalığı olduğu bugün de takip ediliyor. Gram altın fiyatı, yaşadığı büyük düşüşün ardından 398-399 TL bandında değer görüyor. Koronavirüs sebebiyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarını görmüştü. Gram ve çeyrek altın fiyatı ise son iki haftadır aşağı yönlü büyük bir düşüş içerisinde bulunuyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayını nasıl kapatacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin bir numaralı gündem maddesi durumunda.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 20 ŞUBAT 2021

21 Şubat 2021 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.674,00

Satış: 2.728,00

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