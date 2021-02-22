10 yılda 10 bin uzay uzmanı yetişecek

TÜRKİYE Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin uzay planlarıyla ilgili merak edilenleri açıkladı. Milli Uzay Programı'ndaki hedeflere ulaşmada insan kaynağının önemine dikkati çeken Yıldırım, "Uzay alanında 10 yıl içinde en az 10 bin uzmana çıkmamız lazım" dedi. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı'nda birinci hedef olan Ay görevi kapsamında ateşlenecek milli ve özgün hibrit roketin yapımı için Delta V firmasının 3 yıldır çalıştığını söyledi. Türkiye'nin, uydu kabiliyetleri dolayısıyla uzay aracı yapımında sıkıntı yaşamayacağını ifade eden Yıldırım, motora monte edilecek uzay aracının içinde bazı faydalı yükler olacağını dile getirdi. Yıldırım, Ay'a yolculuk ve sert iniş esnasında birtakım ölçümlerin yapılacağını, fotoğrafların çekileceğini belirterek, uzay aracına neler konulması gerektiği konusunda bilim insanlarıyla konuşulduğunu anlattı. Yıldırım, şöyle devam etti: "Bu uzay aracımızla 2023 sonunda Ay'a ulaşacağız. Uzay aracımızın Ay'dan dönüşü olmayacak. Kendi imkanlarımız, kendi aracımız, kendi motorumuz ve kendi teknolojimizle ilk 10 senelik uzay programımızda insanlı bir uçuş yok. Toplayacağımız verilerin ülkemize aktarılması önemli" dedi.