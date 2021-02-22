Direksiyon özgürlüğü doping oldu

Pandemi, küresel otomotiv satışlarını olumsuz etkiledi. 2020'de otomobil pazarı 78 milyon adet oldu. 2019'da bu rakam 90 milyon adetti. 2021'de satışların yüzde 11 artışla 86 milyon adetlere çıkması bekleniyor. Tahminlere göre pazar en erken 2022'de pandemi öncesi seviyelere gelecek. 2020'de dünyanın en büyük otomotiv pazarlarında satışlar düşerken, bazı ülkelerin pandemiden daha az etkilendiği görüldü. Dünyanın en büyük pazarı Çin'de satışlar yüzde 1.9 düşüşle 25 milyon 311 adet olarak gerçekleşti. Dünya sıralamasında ikinci sırada yer alan ABD'de pazar yüzde 14.8 geriledi. Avrupa'da pazar yüzde 24.3 daraldı.Türkiye ve Güney Kore gibi birkaç ülkede ise satışlar arttı. Türkiye'de satışlar yüzde 61.3 artışla 772 bin 788 adete, Güney Kore'de ise yüzde 5.8 artışla 1 milyon 874 bin adete çıktı. 2020'de en ilginç sonuçlarından biri Suudi Arabistan'da yaşandı. Ülkede satışlar 2020'nin ilk üç ayına kadar arttı. Daha sonra pandemi nedeniyle düştü. Yıl sonunda pazar yüzde 14.9 geriledi. Kadın sürücüler Suudi Arabistan'da düşüşün sınırlı kalmasının en büyük nedeni oldu. Arabistan'da Haziran 2018'den itibaren kadınların otomobil kullanılmasına izin verildi. Kadınların direksiyon özgürlüğü otomobil satışlarına doping etkisi yarattı. 2016'da yüzde 21.4, 2017'de yüzde 22.3, 2018'de ise yüzde 23.4 daralan Suudi Arabistan pazarı kadınlarla büyümeye başladı. 2019'da pazar yüzde 30.6 artışla 536 bin 903 adete çıktı. Ülkede 2019'da 150 bin kadın ehliyet aldı. Bu sayının 2021'de 3 milyon adete çıkacağı tahmin ediliyor. Kadınların yüzde 80'inin (12 milyon) ehliyet alması halinde pazardaki yükselişin sürmesi bekleniyor.