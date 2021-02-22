Eski stadyum alanları ‘millet bahçesi’ oldu

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın, kullanım ömrünü tamamlamış, şehirlerin merkezinde yer alan eski stadyum alanlarını millet bahçesine dönüştürme çalışması devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut üreten TOKİ, kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu eğitim, kültür, sağlık, güvenlik ve spor tesisleri gibi hizmet binaları da inşa ediyor. Bugüne kadar ülke genelinde modern, UEFA standartlarına uygun 19 stadyum inşa eden idare, kullanım ömrünü tamamlamış, şehirlerin merkezinde yer alan eski stadyum alanlarını ise millet bahçesine dönüştürerek vatandaşlara yeşille iç içe yeni yaşam alanları sunuyor. Şimdiye kadar Türkiye genelinde 11 millet bahçesinin yapımını tamamlayıp vatandaşların kullanımına sunan İdare, birçok ilde millet bahçelerinin yapımına devam ediyor. Şehirlerdeki yeşil alan miktarını arttırmayı hedefleyen TOKİ'nin millet bahçesi projelerinde bisiklet ve yürüyüş yolları, gölet, kıraathane, tema parklar ve sosyal tesisler de yer alıyor. Ayrıca şehir merkezlerine yapılan millet bahçeleri, deprem toplanma alanı, geçici barınma sahası ve koordinasyon merkezi amaçlı da kullanılıyor.