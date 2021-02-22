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Hazine ve Maliye Bakanı Türk-İş ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı , Türk-İş Yönetimi ile görüştü. Bakan Elvan, "İşçilerimizin bizden beklentilerini ve gelecek dönem yol haritasını Türk-İş Yönetimi ile birlikte ele aldık." dedi.

Giriş Tarihi: 22.2.2021 14:06 Son Güncelleme: 22.2.2021 14:07 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Türk-İş ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu. Gıdadan hijyene, otomotivden makineye imalat sanayimizin neredeyse her alanında çarklar dönmeye devam etti. Üretimimiz emekçilerimizin özverisi sayesinde hızını kaybetmedi." açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan, "İşçilerimizin bizden beklentilerini ve gelecek dönem yol haritasını Türk-İş Yönetimi ile birlikte ele aldık. Sayın Ergün Atalay ve beraberindeki heyete yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm emekçi kardeşlerime selam ve saygılarımızı iletiyorum." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Türk-İş ile görüştü
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