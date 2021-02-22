Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitiyor, ne zamana kadar uzatıldı? Geri sayım başladı

Pandemi sürecinde sağlanmakta olan Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ayın 5'inden itibaren yaklaşık olarak bir senedir yapılmaya devam ederken salgın sürecinde uygulanan kısıtlamaların kaldırılarak normalleşme adımlarının atılmaya başlanacağı tarih için mart ayı işaret edilmişti. Bu kapsamda ödenek de son kez uzatıldı ve 2021 Mart ayında sona ereceği bildirildi. Bu noktada "Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitiyor, ne zamana kadar uzatıldı?" gibi birçok soruya yanıt aramaya başladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı son dakika açıklamasında Kısa çalışma ödeneği için son tarihi duyurdu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzunca bir süredir vatandaşlara sağlanmakta olan bu ücretin yeniden uzatıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ödeneğin süresini son defa olarak mart ayı sonuna kadar uzatıyoruz." İfadelerini kullandı.