SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişe geçti! 22 Şubat 2021 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi! Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın fiyatı 410 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 340 liradan işlem görmektedir. Bu bakımdan; altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı sıklıkla sorgulanıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

Bugün altın fiyatları alış ve satış rakamları şu şekilde;