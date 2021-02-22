SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişe geçti! 22 Şubat 2021 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi! Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın fiyatı 410 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 340 liradan işlem görmektedir. Bu bakımdan; altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı sıklıkla sorgulanıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri!
Bugün altın fiyatları alış ve satış rakamları şu şekilde;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 371,00
SATIŞ: 399,35
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.741,00
SATIŞ: 2.791,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.708,00
SATIŞ: 2.749,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.610,98
SATIŞ: 2.664,64
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.337,00
SATIŞ: 1.373,00