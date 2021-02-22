Son dakika: Mantar gibi çoğaldı WhatsApp’a bile girdi

Faizsiz ev ve taşıt alma sistemi olarak bilinen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenleme talimatı verdiği sistemin ulaştığı rakamlar adeta dudak uçuklattı. SABAH'ın araştırmasına göre, 2018'de sistemde 3 adet olan şirket sayısı Şubat 2021 itibarıyla 45'e ulaştı. Ciroları ise 4 milyar TL'ye yaklaştı. Ancak sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre, bu rakamlar buzdağının görünen kısmı…