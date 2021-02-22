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Start-up ekosistemi 3 milyar doları aştı

Giriş Tarihi: 22.2.2021 ABONE OL
Start-up ekosistemi 3 milyar doları aştı
STARTUPMARKET Kurucu Ortağı CEO'su Serkan Bağçe, Türkiye'de startuplara geçen yıl 177 milyon dolar yatırım yapıldığını belirterek, "Satın almalar, birleşmeler, hisse alımları, iş birlikleri gibi unsurlara bakıldığında Türkiye'de start-up ekosistemi 3 milyar doları aştı" dedi. Start-up'larla ilgilenen insanların üç ana grupta incelenebileceğini söyleyen Bağçe, "Üst düzey yöneticiler ve iş adamları çok önemli bir grup. Bu grupta start-up'larla ilgili çok ciddi bir merak var. İkinci grupta öğrenciler ve yeni mezunlar yer alıyor. Üçüncü olarak da yurt dışında yaşayan beyaz yakalı Türklerin start-up'lara yoğun ilgisi var" diye konuştu.
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Start-up ekosistemi 3 milyar doları aştı
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