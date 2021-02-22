STARTUPMARKET Kurucu Ortağı CEO'su Serkan Bağçe, Türkiye'de startuplara geçen yıl 177 milyon dolar yatırım yapıldığını belirterek, "Satın almalar, birleşmeler, hisse alımları, iş birlikleri gibi unsurlara bakıldığında Türkiye'de start-up ekosistemi 3 milyar doları aştı" dedi. Start-up'larla ilgilenen insanların üç ana grupta incelenebileceğini söyleyen Bağçe, "Üst düzey yöneticiler ve iş adamları çok önemli bir grup. Bu grupta start-up'larla ilgili çok ciddi bir merak var. İkinci grupta öğrenciler ve yeni mezunlar yer alıyor. Üçüncü olarak da yurt dışında yaşayan beyaz yakalı Türklerin start-up'lara yoğun ilgisi var" diye konuştu.