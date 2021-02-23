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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürüyor: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

hareketliliği sürüyor: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ile ilgili haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl pandeminin etkisiyle rekor rakamlara ulaşan altın, Kasım ayında gelen aşı haberleri ile düşüşe geçti. Yeni yıl ile birlikte adeta dibi gören altındaki hareketlilik bu haftada da devam ediyor. Bu noktada altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ekonomi alanında ön plana çıkıyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatı aşağı yönlü düşüşünü sürdürüyor. 23 Şubat 2021 güncel ve canlı altın fiyatları A Para altın fiyatları sayfasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 23.2.2021 12:39 Son Güncelleme: 23.2.2021 12:39 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürüyor: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel ve canlı bilgiler gelmeye devam ederken, sarı metal üzerindeki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz yıl rekor rakamları gören altın fiyatları Kasım ayında gelen aşı haberleri ile düşüşe geçmişti. Altın fiyatları yeni yılda ise adeta dip rakamları gördü. Yeni haftada da güncel ve canlı altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram altın bu sabah 408 lira civarından işlem görüyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu yönde, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ile beraber alım satım almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

23 ŞUBAT YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

23 Şubat 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.689,00

Satış: 2.753,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.708,00

Satış: 2.749,00

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GRAM ALTIN

Alış: 408,40

Satış: 408,49

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YARIM ALTIN

Alış: 1.334,00

Satış: 1.373,00

YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇEYREK ALTIN

Alış: 666,00

Satış: 682,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

Alış: 2.610,98

Satış: 2.664,64

TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 370,26

Satış: 398,58

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürüyor: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
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