Altın fiyatlarından son dakika canlı ve güncel rakamlar! Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler… Altın fiyatları yaşadığı ani iniş ve çıkışlarla gündem olmaya devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki bu hareketliliği canlı ve güncel rakamlarla takip ediyor. Öte yandan gün içerisinde "Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" soruları yanıt arıyor. Altın fiyatlarından gelen son dakika verilerine göre; bugün sabah saatlerinde altının gram fiyatı 413 TL'den işlem görürken öte yandan çeyrek fiyatının ise 693 TL olduğu bildirildi.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR!

Bir dönem yaşadığı düşüş sonrası durgun bir seviyede seyreden altın fiyatları ardından ise ani bir düşüş yaşamıştı. Bugün gelen verilerde altının geçtiğimiz haftaya göre ufak çaplı da olsa bir yükseliş hareketi gösterdiği ifade edildi. Kapalıçarşı'dan gelen anlık ve canlı rakamlar bu noktada milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilirken bu yatırım aracının önümüzdeki günlerdeki seyri ise merak konusu…