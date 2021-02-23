Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Bakan duyurdu! Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , rüzgardan elektrik üretiminin ocak ayında tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10'u geçtiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 23.2.2021 11:42 ABONE OL
Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2021'de de rüzgarımız rekorlarla esiyor. Rüzgardan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10'u geçti. Ocakta ürettiğimiz elektriğin yüzde 10,7'sini Anadolu'nun serin rüzgarlarından elde ettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ocak ayı itibarıyla rüzgarda kurulu kapasitesi 9 bin 7 megavat olarak kayıtlara geçmişti.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA