Çekerek Havzası projesinde Tokat’a müjde

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat ile ilgili bir müjdeyi paylaştı. İl Başkanlığında dün gerçekleşen basın açıklamasında Çekerek Havzası ile ilgili müjdeyi duyuran Milletvekili Arslan, geçtiğimiz haftalarda basına yansıyan ve Tokat'ı Çekerek Havzası ile ilgili projeden çıkartıldığı ile ilgili konuda son durumu aktardı.

Milletvekili Arslan, "Yaptığımız görüşmeler olumlu neticelendi. Çekerek Havzası ile ilgili hiçbir problem olmayacak. Projenin tamamında bütçede bir indirim var fakat Tokat önceki oranda alacağı payı alacak. İnşallah Çekerek Projesiyle ilgili Tokat'a yatırımlarımız devam edecek. 1 trilyon lire üzerinde Tokat'a bir yatırım olacak" dedi.