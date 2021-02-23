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Merak edilen sorular SABAH TV'de yanıt bulacak! ile 'Sorun Söyleyelim' başlıyor

Çalışma hayatı, , sigorta, , tüketici hakları, vb. diğer konularda merak edilen sorular 'Sorun Söyleyelim' programında cevap bulacak. Sabah Gazetesi Yazarı ve Çalışma Ekonomisi Uzmanı , SABAH TV'de yayınlanacak programda milyonlarca kişinin merak ettiği konulara en kapsamlı şekilde yanıt verecek.

Giriş Tarihi: 23.2.2021 14:44 Son Güncelleme: 23.2.2021 15:10 ABONE OL
Merak edilen sorular SABAH TV'de yanıt bulacak! Faruk Erdem ile 'Sorun Söyleyelim' başlıyor

Sabah Gazetesi Yazarı ve Çalışma Ekonomisi Uzmanı Faruk Erdem, milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorulara SABAH TV'de yayınlanmaya başlayacak olan 'Sorun Söyleyelim' programında cevap verecek.

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem milyonların merak ettiği soruları SABAH TV'de cevaplıyor | Video

Çalışma hayatından emekliliğe, memuriyetten tazminata, sigortadan tüketici haklarına kadar geniş yelpazeyi içeren konularda bilgiler verip, soruların cevaplandırılacağı 'Sorun Söyleyelim' SABAH TV'de yayınlanacak.

Siz de merak ettiğiniz ve cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı BURADAN gönderebilirsiniz.

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Merak edilen sorular SABAH TV'de yanıt bulacak! Faruk Erdem ile 'Sorun Söyleyelim' başlıyor
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