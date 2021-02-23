Merak edilen sorular SABAH TV'de yanıt bulacak! Faruk Erdem ile 'Sorun Söyleyelim' başlıyor

Sabah Gazetesi Yazarı ve Çalışma Ekonomisi Uzmanı Faruk Erdem, milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorulara SABAH TV'de yayınlanmaya başlayacak olan 'Sorun Söyleyelim' programında cevap verecek.

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem milyonların merak ettiği soruları SABAH TV'de cevaplıyor | Video

Çalışma hayatından emekliliğe, memuriyetten tazminata, sigortadan tüketici haklarına kadar geniş yelpazeyi içeren konularda bilgiler verip, soruların cevaplandırılacağı 'Sorun Söyleyelim' SABAH TV'de yayınlanacak.

Siz de merak ettiğiniz ve cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı BURADAN gönderebilirsiniz.