Pandemi öncesi döneme göre okul ürünü satışları yüzde 60 arttı

Türkiye'nin yerli e-ticaret platformu PttAVM.com'un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, 1 martta açılacak okullar öncesinde okul alışverişlerinde ciddi artışlar yaşandığını belirtti. Çevikoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara yönelik aldığı karar ile kırtasiye araç gereçlerinde talep artmaya başladı. Aramalarda yoğun olarak çanta, kalem, defter, silgi, kalem ucu gibi ürünler başı çekiyor. Diğer yıllara göre okul ürünü alışverişlerinde bu yıl yüzde 60'a yakın artış yaşandığını görüyoruz" dedi.

3 MİLYAR LİRA HEDEFİ

Bu yıl vatandaşların pandemi etkisi nedeniyle temassız alışveriş modelini tercih ettikleri bir yıl olduğunu kaydeden Çevikoğlu, "Bu nedenle bu yıl artan talep ile birlikte e-ticaret alanında yaklaşık 3 milyar liralık bir okul alışverişi gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi. Gençlerin ihtiyaçlarını zamanında karşılamak için çalıştıklarını aktaran Çevikoğlu, "Gençlerimiz de pandemi sürecinden çok etkilendiler. Onların bu heyecanına ortak olmak için PTT Kargo ile siparişleri en kısa sürede ulaştırıyoruz" diye konuştu.

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ MASKELERİNE YOĞUN TALEP

Çevikoğlu, kırtasiye ürünlerinin yanı sıra hijyen ürünlerinin de yoğun rağbet gördüğünü belirterek, "Aileler çocuklarını maske ve dezenfektan gibi ürünlerle okula gönderecek. Bu nedenle özellikle MEB'e bağlı Olgunlaşma Enstitülerinin yalnızca bizim platformumuzda satılan çocuk maskelerine yoğun talep var. Maskeler çocukların salgına adaptasyonunu düşünerek yaş, cinsiyet gibi özelliklerine dikkat edilerek hazırlandığı gibi, hayvan, uzay, iş makinesi figürlerinin de yer aldığı maskeler gözlük kullanan çocuklara göre ise özel olarak tasarlanıyor" dedi.

TABLET SATIŞLARI DA ARTTI

Öte yandan online eğitimde yoğun olarak kullanılan tabletlerin satışlarında da artış görüldü. Salgının başında online eğitime geçişlerin başlamasıyla birlikte tablet satışlarında da yükseliş gördüklerini ifade eden Çevikoğlu, "Satış verilerine baktığımızda tablet gibi ürünlerde önceki dönemlere göre bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Daha öncesinde elektronik eşya alışverişlerinde e-ticarete tereddütle bakılırdı. Son dönemde bunun hem güven damgası gibi hizmet kalitesini belli eden uygulamalarla hem de e-ticaretin daha fazla deneyimlenmesiyle kırıldığını görüyoruz" dedi.



YÜZ YÜZE EĞİTİME KADEMELİ GEÇİŞ

Halihazırda köy okulları ve ana okulları yüz yüze eğitime başladı. 1 Mart'tan itibaren de ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflar ile 8'inci ve 12'nci sınıflar ders başı yapacak. Yine aynı tarihte mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulamalı eğitimler yüz yüze tüm sınıf seviyelerinde başlanacak.