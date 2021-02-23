Türk havacılık tarihinde rekor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak, Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Böylece, bu sınıftaki bir hava aracı gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu. 300 bin uçuş saati, 34 yıl aralıksız uçuş anlamına geliyor.Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe, Doğu Akdeniz, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Tek Vatan, İç Güvenlik Harekatları ve tüm insani yardım görevlerinde... #BayraktarTB2 300 bin saati geçti! Darısı milyonlara..." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de, "Güvenlik güçlerimizin göklerdeki destekçisi #BayraktarTB2 SİHA'larımız, semalarımızda hür ve özgür olarak 300 bin saat uçuşu geride bıraktı. Bu gurur hepimizin..." paylaşımı yaptı.Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurtiçi ve yurtdışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Halen Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde bulunan 160 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor.MilliSİHA Bayraktar TB2, Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda bütün uçuşlarının yüzde 90'ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla harekâta damgasını vurdu. Pençe ve Kıran gibi birçok operasyonda da görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Kırmızı Liste'de aranan terör örgütünün sözde yöneticilerine yapılan operasyonlarda da önemli bir rol üstlendi. Doğu Akdeniz'de görev yapan Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine güvenlik için havadan refakat eden SİHA'lar, Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 25 dakika gibi çok kısa bir sürede bölgeye intikal ederek ulaşımın zor sağlandığı noktalardan Ankara'ya ve deprem olan illerin komuta merkezlerine görüntülü bilgi aktardı. Barış Pınarı Harekâtı'nda birçok hedefi başarıyla imha eden SİHA'lar, Bahar Kalkanı Harekâtı'nda da ilk defa sürü halinde filo olarak uçuşlar yaparak birçok zırhlı araç, obüs, Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ve hava savunma sistemini imha etti. Karabağ işgalinin sonlandırmasında da önemli bir rol üstlenen SİHA'lar, orman yangınlarıyla mücadele ve göç hareketlerinin takibini de yaptı.TÜM kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla üretiliyor. Bayraktar TB2 SİHA üretiminde kullanılan piston motoru, çek valfi, su tutucu gibi rafta hazır tedarik edilen bileşenler yüzde 1'i bile geçmezken, benzer sarf malzemelerinin dünyadaki alternatiflerine göre çok daha gelişmişi yerli üreticilerden tedarik ediliyor.DÜNYA havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Bayraktar TB2 SİHA'lar, önce Ukrayna'ya sonrasında ise Katar ve Azerbaycan'a ihraç edildi. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2020'de 360 milyon dolarlık SİHA sistemi ihracatıyla savunma sanayi gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza attı.