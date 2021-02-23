Türk turizmi bu yaz parlayacak

SunExpress, bu yaz sezonu uçuş planını ve uçmaya başlayacağı yeni destinasyonları açıkladı. Türkiye ile Avrupa arasındaki uçuş ağına 23 yeni rota ekleyen şirket Antalya ve İzmir'den ilk kez Orta Doğu'da Beyrut, Tel Aviv ve Erbil'e uçmaya başlayacak. SunExpress CEO'su Max Kownatzki, önümüzdeki yaz sezonunda seyahate olan talebin oldukça artacağını öngördüklerini belirterek "Aşılama çalışmalarının ve hızlı test uygulamalarının birçok ülkede yaygın bir şekilde hayata geçmesiyle beraber, yaz aylarında Avrupalı turistlerin Türkiye'deki tatil merkezlerine akın etmesini bekliyoruz" dedi.



TÜRK TURİZMİ BU YAZ PARLAYACAK



Türkiye'nin salgının yayılmasını önlemek için en başından beri başarılı çalışmalar yürüttüğünü ve 'Güvenli Turizm' uygulaması ile bu konudaki kararlığını fazlasıyla kanıtladığının vurgulayan Kownatzki "Türkiye'de aşı olan nüfusun belirli bir seviyenin üzerine çıkması ve Covid-19 testlerinin kolaylaşmasıyla birlikte, Türk turizminin yüksek bir ivme kazanacağına ve her zamankinden güçlü bir şekilde geri döneceğine inancımız tam. Türk turizminin önemli bir ortağı olarak, bu yıl sektörün güçlü bir şekilde geri dönmesi için gereken tüm desteği sağlamaya hazırız" diye konuştu

Bu yaz uçmaya başlayacağı yeni rotalarla ilgili bilgi veren Kownatzki, yeni sezon ile birlikte uçuş ağına, 23 yeni güzergah eklediklerini söyledi.Kownatzki "Bu yaz, turistik veya aile ziyareti amacıyla bizi tercih eden yolcularımız için Türkiye ile Avrupa arasında kurduğumuz köprüyü güçlendirmekle kalmayıp yeni pazarlara da açılıyoruz. Antalya ve İzmir'i Doğu Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli merkezlerine bağlayacağız. Dinamik yapımız sayesinde, yeni rotalarımızı belirlerken yolcularımızın taleplerini dikkate alarak, uçmayı en çok talep ettiği destinasyonlara ağırlık veriyoruz" dedi.