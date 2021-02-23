Türkiye’de ters dolarizasyon başladı

Türkiye'nin kredi notu görünümünü geçen haftanın son işlem gününde durağana yükselten uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, halihazırda ters dolarizasyonun başladığının görüldüğünü söyledi. Dış finansmans risklerinin de şu an azalmış durumda olduğunu belirten Morales, "Politika güvenilirliği oluşturmak için açıklık çok önemli. Türkiye'de yetkililerin altını çizdiği şeyler, sürdürülebilir bir şekilde enflasyonu azaltmak, rezervleri artırmak ve dolarizasyonu tersine çevirmek. Bu konularda ne kadar ilerleme kaydedildiğini takip edeceğiz yüzde 5'lik enflasyon hedefine ulaşılıp ulaşılmadığını inceleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin BB kategorisindeki ülkelerle kıyaslandığında mali olarak iyi bir konumda olduğunu belirten Morales, "Geçen yıla baktığımızda Türkiye'nin bütçe açığı BB kategorisi ülkeler arasında en düşüklerden biriydi. Merkez Bankası'nın enflasyonu aşağı indirme hedeflerini yerine getirmesi gerekiyor. İlan edilen politikaların devam etmesi de önemli" dedi.