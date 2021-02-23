Vakıfbank Türkiye’nin en büyük ikinci bankası oldu

VAKIFBANK, 2020'de elde ettiği finansal sonuçlarının ardından yeni bir başarıya daha imza attı. Geçen yılın sonu itibarıyla reel ekonomiye 523 milyar TL katkı sağlayan Vakıfbank, aktiflerini de 699 milyar liraya yükselterek aktif büyüklükte bir sıra yükselerek, ikincilik koltuğuna oturdu. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bu başarının yalnızca finansal bir sonuç olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bankamız, ülkemiz ekonomik istikrarını korumak ve ihtiyaç duydukları her anda müşterilerimizin yanında olabilmek adına bu süreçte büyük özveri göstermiştir. Bu, yalnızca finansal bir sonuç değil, Vakıfbank'ın her alanda ülkesinin ve milletinin yanında olduğunun sağlam bir göstergesidir" dedi. Üstünsalih, bankacılık sektörünün sayılarla okunuyor olsa da arka planda başka çarkların da işlediğini belirterek, "Teknolojiyi takip edecek, en hızlı şekilde uygulamaya alacaksınız. Daima bir adım önde olacaksınız. Ülkenize, sektörünüze yalnızca rakamsal katkı değil, kurumsal sosyal katkı da sunacaksınız" diye konuştu.