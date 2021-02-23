Ziraat Bankası 1 trilyon lirayı geçti

Pandemi döneminde sağladığı finansmanla Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte toparlanmasında aktif rol oynayan ve her kriz döneminde ülkenin bilançosunu kendi bilançosunun önüne koyan Ziraat Bankası, aktif büyüklükte tarihi bir eşiği geçti. Mevduattan krediye, özkaynaktan sermayeye bankacılık sektörünün hemen hemen tüm bilanço kalemlerinde lideri olan Ziraat Bankası'nın konsolide aktif büyüklüğü 1 trilyon lirayı geçti. Ziraat Bankası'nın 2019 sonunda 693.7 milyar TL olan aktif büyüklüğü, 2020'de yüzde 46'lık artışla 1 trilyon 18 milyar liraya çıktı. Böylece Ziraat Bankası, sektörün 6.1 trilyon lira olan toplam aktif büyüklüğünün altıda birine ulaştı.Ziraat Bankası'nın toplam kredi hacmi 2020'de yüzde 37.5 artarak 672.2 milyar liraya ulaştı. Bankanın TL kredi hacmi ise yüzde 44.7 artarak 484.7 milyar lirayı geçti. Ziraat Bankası, sektörün TL kredilerde 2020'deki 706 milyar liralık büyümesinin 150 milyar lirasını tek başına sağladı. Ziraat Bankası'nın mevduat hacmi yüzde 45'lik büyüme ile 694.8 milyar liraya çıktı. Bankanın öz kaynakları ise 74.2 milyar liradan 95.41 milyar liraya ulaştı. Ziraat Bankası'nın konsolide net kârı ise yüzde 31.1 artarak 9 milyar 651 milyon lira olarak gerçekleşti. Banka geçen yıl yaptığı artırımın ardından 13.1 milyar TL ile Türkiye'nin sermayesi en yüksek bankası haline geldi.