Ev kazalarına karşı ‘güvende kal’ sigortası

Pandemi süreciyle evde yoğun olarak vakit geçirilen bir döneme girildi ve ev kazaları riski da arttı. Sigorta sektörü de bu alanda yeni ürünler geliştiriyor. Aegondirekt'in Ferdi Kaza Sigortası teminatlarını kapsayan yeni hayat sigortası ürününde, kaza durumunda ayakta ve yatarak tedavi masrafları, poliçede belirlenen limitlere göre karşılanıyor. Bununla birlikte istenirse ek olarak kritik hastalıklar ve kanser teminatı da satın alınarak poliçe kapsamında tüm hastanelerde yine limitler doğrultusunda tedavi olunabiliyor. Vefat Teminatı'nın ana teminat olarak sunulduğu üründe, sigortalının hayatını kaybetmesi haline ise hak sahiplerine tazminat ödemesi yapılıyor. Ürünle 18 - 64 yaş arası herkes teminat altına alınabiliyor.