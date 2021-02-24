İşte 93 milyar $'ın adresi

Muhalefet partilerinin, Merkez Bankası'nın bilançosunda açık açık görülmesine rağmen, yalan ve iftiralarla sürdürdüğü döviz rezervleri üzerinden karalama kampanyası bir kez daha çürütüldü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 2020 yılında Merkez Bankası'na gelen yaklaşık 93 milyar dolarlık döviz talebinin kaynağını ve satışın kimlere yapıldığını kalem kalem açıkladı.

Canikli'nin verdiği bilgiye göre cari açığın finansmanı için 36 milyar dolar, Türkiye'den çıkan yabancının talebi doğrultusunda 9.3 milyar dolar, yerleşiklerin 41 milyar dolarlık mevduat talebi, net hata-noksan kaleminin finansmanı için 3.3 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcunun finansmanı için ise 3 milyar dolarlık döviz satışı yapıldı.



EDEP AYAKLAR ALTINA ALINDI



Canikli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz piyasasındaki şeffaf ve açık döviz işlemleri üzerinden dezenformasyon ve manipülasyonla meşru olmayan gizli kapaklı uygulamaların yapıldığı algısını oluşturmaya çalışmanın ekonomi biliminin, ahlakın ve edebin ayaklar altına alınması anlamına geldiğini bildirdi.



MERKEZ TALEBİ KARŞILAR



TCMB'nin, Türk Lirası karşılığında döviz talep edip de döviz piyasasından bu talebini karşılayamayanlara istedikleri dövizi sağlamak mecburiyetinde olduğunu kaydeden Nurettin Canikli, "Eğer TCMB, Türk Lirası varlıklarını dövize dönüştürmek isteyenlerin bu talebini karşılamaz ya da karşılayamaz ise Türkiye Cumhuriyeti devleti temerrüde düşmüş olur. Yani döviz piyasası çökmüş ve Türkiye Cumhuriyeti devleti ve TCMB tüm kredibilitesini kaybetmiş olur" diye konuştu.



41 MİLYAR $ MEVDUAT TALEBİ



Canikli, yabancı portföy yatırımcısının Türkiye'den 9.3 milyar dolarlık çıkış yaptığını vurguladı. Yabancı yatırımcının daha önceki yıllarda Türkiye'ye getirip Türk Lirası'na çevirdiği ve ağırlıklı olarak BİST'e ve kamu kağıtlarına yatırdığı dövizinin 9,3 milyar dolarlık kısmını tekrar dövize çevirip geldiği ülkeye geri götürdüğüne dikkati çeken Canikli, "Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki döviz mevduatı 28 milyar dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 13 milyar dolar artmıştır. Türkiye'de yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatlarında toplam 41 milyar dolarlık artış meydana gelmiştir. 41 milyar dolarlık bu dövizler 2020 yılında TCMB tarafından satılmıştır. 2020 yılında TCMB, yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılan ve TCMB bilançosunun Net Hata ve Noksan kaleminde yer alan 3.3 milyar dolarlık döviz talebi için satış yapmıştır. 2020 yılında TCMB, özel sektörün kısa vadeli dış borcunun finansmanı için 3 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirmiştir" dedi.



36 MİLYAR $ CARİ AÇIK



Canikli, Merkez Bankası'na 2020'de yaklaşık 93 milyar dolarlık döviz talebinin nereden geldiği ile ilgili olarak, "Türkiye ekonomisi 36 milyar dolarlık cari açık verdi. TCMB cari açığın finansmanı için 36 milyar dolarlık döviz satışı yaptı. Bu noktada belirtmekte fayda var. Cari açığın birinci nedeni, turizm gelirlerinin 25 milyar dolar azalması, ikinci nedeni ise 26.6 milyar dolarlık altın ithal edilmesi" dedi. Canikli, altının vatandaşın yastık altında durduğunu aktardı.